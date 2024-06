Carlos Alcaraz celebra seu primeiro título de Roland Garros - Alain Jocard / AFP

Paris - Aos 21 anos, o tenista Carlos Alcaraz foi campeão de Roland Garros ao superar o alemão Alexander Zverev, no último domingo (9). O espanhol, que tem o hábito de marcar na pele seus grandes títulos, fará o mesmo com o Grand Slam de Paris: ele planeja tatuar a Torre Eiffel em homenagem à conquista.

"Vai ser no tornozelo esquerdo, a Torre Eiffel e a data do título (09/06/2024). Tenho que encontrar tempo, mas eu certamente irei fazer a tatuagem. Não sei se vai ser na próxima semana ou se vou precisar de um mês ou dois, mas vou fazer", revelou.

O jovem tem tatuagens discretas de seus títulos de Grand Slam. No antebraço esquerdo, tem a data 11/09/2022, dia em que venceu o US Open e alcançou o topo do ranking da ATP (Associação dos Profissionais do Tênis) aos 19 anos.

Já em 2023, ganhou o troféu em Wimbledon e marcou novamente na pele: fez um morango, fruta tradicional do torneio, e a data da conquista, "16.07.23", perto do tornozelo direito.

Alcaraz se tornou o tenista mais jovem a ganhar títulos de Grand Slam nos três tipos de piso (quadra dura, grama e saibro), superando o compatriota Rafael Nadal. Ele valorizou a importância de ter vencido em Roland Garros e ressaltou o histórico espanhol no saibro francês.



"Ganhar um Grand Slam é sempre especial, mas em Roland Garros, conhecendo todos os tenistas espanhóis que venceram aqui, colocar meu nome nessa lista é inacreditável. Sonhei estar nesta posição desde que comecei a jogar tênis e tinha cinco ou seis anos", afirmou o garoto.