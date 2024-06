Moisés Paniagua, joia do Always Ready e da seleção boliviana - Divulgação/Always Ready

Publicado 10/06/2024 22:35

Promessa boliviana de 16 anos, o meia Moisés Paniagua, do Always Ready, está fora da Copa América devido à ausência dos pais na viagem para os Estados Unidos. Por ser menor de idade, o jogador precisava estar acompanhado de um responsável legal para viajar com a delegação da Bolívia, mas houve impasse na hora da resolução do visto estadunidense.

O anúncio do corte foi feito pela Federação Boliviana de Futebol em suas páginas oficiais. A entidade lamentou o desfalque perto da competição.

"A Federação Boliviana de Futebol esclarece que o jogador Moisés Paniagua não fará parte da delegação que disputará os amistosos internacionais e a Copa América porque, por não ser maior de idade e estar ausente do país, um dos pais não conseguiu completar os procedimentos exigidos para o visto de entrada nos Estados Unidos da América", disse a nota.

Antes da Copa América, a Bolívia fará dois amistosos de preparação, contra o Equador, na quarta-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), e depois contra a Colômbia, no sábado (15), às 18h. A seleção comandada por Antônio Carlos Zago está no Grupo C ao lado de Uruguai, Panamá e Estados Unidos.