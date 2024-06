Tyffany Santos é musa do OnlyFans - Divulgação / CO - Assessoria

Tyffany Santos é musa do OnlyFansDivulgação / CO - Assessoria

Publicado 10/06/2024 10:27 | Atualizado 10/06/2024 10:36

Rio - Tyffany Santos, uma influenciadora e criadora de conteúdo adulto de 27 anos, natural de Sinop, Mato Grosso, causou um verdadeiro tumulto nas ruas de Londres ao desfilar com uma pintura corporal que imitava o uniforme da Seleção Brasileira. A arte, que levou quase quatro horas para ser concluída, transformou Tyffany em uma atração ‘inusitada’, dividindo opiniões entre os londrinos.

A musa do OnlyFans, declarou seu amor incondicional pelo futebol e pelo Brasil ao optar pelas cores verde e amarela. "Eu quis homenagear o Brasil e mostrar orgulho pelas minhas raízes, nosso futebol não tem comparações. Sou uma torcedora apaixonada", afirmou Tyffany. A musa do OnlyFans, declarou seu amor incondicional pelo futebol e pelo Brasil ao optar pelas cores verde e amarela. "Eu quis homenagear o Brasil e mostrar orgulho pelas minhas raízes, nosso futebol não tem comparações. Sou uma torcedora apaixonada", afirmou Tyffany.

Enquanto alguns transeuntes ‘aplaudiram’ a ousadia da influenciadora, outros criticaram a utilização dos símbolos nacionais em um contexto que consideraram inapropriado. "A intenção foi puramente como fã da seleção. Espero que as pessoas possam ver além das controvérsias. Quando se é fã de verdade, é normal querer homenagear", explicou. Enquanto alguns transeuntes ‘aplaudiram’ a ousadia da influenciadora, outros criticaram a utilização dos símbolos nacionais em um contexto que consideraram inapropriado. "A intenção foi puramente como fã da seleção. Espero que as pessoas possam ver além das controvérsias. Quando se é fã de verdade, é normal querer homenagear", explicou.

Mas não é só na paixão pelo futebol que Tyffany Santos chama atenção. Dentro da plataforma OnlyFans, a influenciadora revela receber pedidos inusitados e até mesmo bizarros de seus seguidores. Entre os mais curiosos, Tyffany menciona um fã com um fetiche por estourar balões e outros que pediram para ela criar um ranking dos melhores ânus que já viu entre os assinantes do seu conteúdo adulto.

"Uma vez, um seguidor me pediu para fazer um vídeo usando uma lingerie vermelha e estourando balões com os pés e com as mãos. Ele era obcecado por balões e achava isso extremamente excitante. No começo achei estranho, mas depois acabei me divertindo", contou Tyffany.



Tyffany também revelou que já recebeu milhares de pedidos de assinantes para que ela dê nota aos ânus deles, atribuindo uma avaliação de 0 a 10. "Foi, sem dúvida, o pedido mais estranho que já recebi até agora", conclui.