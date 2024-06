Carlos Prates foi um dos destaques do UFC Louisville - (Foto: Reprodução)

Carlos Prates foi um dos destaques do UFC Louisville (Foto: Reprodução)

Publicado 10/06/2024 09:00

Na noite de sábado (8), direto de Kentucky (EUA), foi realizado o UFC Louisville, com destaque para dois brasileiros. Brunno Hulk e Carlos Prates brilharam na edição e faturaram o bônus de "Performance da Noite". Cada lutador vai levar para casa a quantia de US$ 50 mil (cerca de R$ 267 mil).

Hulk esteve em ação no card principal. Após começar perdendo a disputa, o paranaense reagiu nos segundos finais do primeiro round e nocauteou Dustin Stoltzfus nos médios. Já Prates, também no assalto inicial, acertou uma joelhada letal em Charles Radtke. O combate no meio-médio foi atração nas lutas preliminares do UFC Louisville.Sem "Luta da Noite", o Ultimate premiou mais dois lutadores que brilharam no card. O fenômeno Raul Rosas Jr. finalizou Ricky Turcios com um mata-leão, enquanto Zach Reese precisou de apenas 20 segundos para nocautear Julian Marquez. Ambos também levam para casa US$ 50 mil.Nassourdine Imavov derrotou Jared Cannonier por nocaute técnico no 4RDominick Reyes derrotou Dustin Jacoby por nocaute técnico no 1RRaul Rosas Jr. finalizou Ricky Turcios com um mata-leão no 2RBrunno Hulk derrotou Dustin Stoltzfus por nocaute técnico no 1RZach Reese derrotou Julian Marquez por nocaute técnico no 1RPunahele Soriano derrotou Miguel Baeza decisão unânime dos juradosLudovit Klein derrotou Thiago Moisés por decisão unânime dos juradosCarlos Prates derrotou Charles Radtke por nocaute no 1RBrad Katona derrotou Jesse Butler por decisão unânime dos juradosMontana De La Rosa derrotou Andrea Lee por decisão dividida dos juradosDaniel Marcos derrotou John Castaneda por decisão unânime dos juradosDenise Gomes derrotou Eduarda Ronda por decisão dividida dos juradosTaylor Lapilus derrotou Cody Stamann por decisão unânime dos juradosPuja Tomar derrotou Rayanne dos Santos por decisão dividida dos jurados