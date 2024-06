Luta de Boxe entre Jake Paul e Mike Tyson vai acontecer em novembro - (Foto: Reprodução)

Publicado 08/06/2024 10:00

O aguardado combate entre Mike Tyson e Jake Paul tem nova data oficialmente definida pelos organizadores. O duelo no Boxe vai ser realizado no dia 15 de novembro, como informou a responsável pelo evento, a promotora MPV, em comunicado enviado à imprensa nesta sexta-feira (7).

No fim da última semana, por conta de problemas médicos apresentados por Tyson durante um voo entre Miami e Califórnia, nos Estados Unidos, o embate precisou ser adiado. A data original era no dia 20 de julho. Personalidades da luta até cogitaram que o embate entre a lenda do Boxe e o youtuber não fosse mais acontecer. No fim da última semana, por conta de problemas médicos apresentados por Tyson durante um voo entre Miami e Califórnia, nos Estados Unidos, o embate precisou ser adiado. A data original era no dia 20 de julho. Personalidades da luta até cogitaram que o embate entre a lenda do Boxe e o youtuber não fosse mais acontecer.

Os termos do embate seguem mantidos, assim como o local. O AT&T Stadium, casa do Dallas Cowboys, da NFL, segue como palco para a disputa no Texas (EUA). A Netflix, gigante do streaming, também vai transmitir o evento - com exclusividade - de forma global.

Até o momento, o card de Mike Tyson e Jake Paul seguirá o mesmo. No entanto, por conta de agendas, algumas lutas podem sofrer alterações. O humorista Whindersson Nunes, que vem se aventurando no Boxe, está escalado para enfrentar o indiano Neeraj Goyat.

Aos 57 anos, Mike Tyson é considerado por muitos como um dos maiores de todos os tempos da história do Boxe. A última apresentação de "Iron Mike" aconteceu em 2020, quando fez uma luta de exibição contra Roy Jones Jr. Já Jake Paul tem se notabilizado por enfrentar veteranos do MMA na nobre arte. O influenciador, de 27 anos, acumula vitórias sobre nomes como Anderson Silva, Tyron Woodley (duas vezes), Nate Diaz e Ben Askren.