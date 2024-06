Double Five vem conquistando ótimos resultados na temporada 2024 - (Foto: Reprodução)

Publicado 06/06/2024 08:15 | Atualizado 06/06/2024 09:28

Destaque do Circuito Nacional Mineirinho de Jiu-Jitsu nos últimos anos, a Double Five segue em alta e deu um show no Pan Americano da ISBJJA, realizado no início de maio, quando conquistou os dois títulos por equipes: no kids (pré-mirim ao infanto-juvenil) e no geral (juvenil, adulto e master).



Agora, o time que tem o faixa-preta Leandro "Tatu" Escobar entre as lideranças prepara-se para disputar o Campeonato Brasileiro da CBJJD, válido pela oitava etapa do atual Circuito e marcado para o dia 15 de junho, no Parque Olímpico da Barra, Rio de Janeiro.

Para voltar a ganhar, a Double Five aposta no trabalho de longo prazo dos seus professores e alunos, com treinos específicos de competição e união em prol do resultado positivo da equipe."A gente sempre mantém uma média alta de inscritos. O Circuito é o nosso principal foco no ano, vencemos as últimas três edições então a preparação para o Brasileiro é a manutenção do que já estamos fazendo nas outras etapas, entrando sempre com o máximo de alunos possível", disse Tatu, que completou:"Os treinos estão fortes, e através do de competição, que ocorre 3x por semana, conseguimos reunir nossos principais atletas, de todas unidades, complementando o bom trabalho que é feito em cada filial. Vamos para brigar pelo ranking, pelas passagens internacionais, que são o maior incentivo da Confederação".Ao final do Circuito Nacional Mineirinho, serão selecionados, através do ranking, os melhores atletas. E como prêmio, eles receberão as tradicionais passagens internacionais da CBJJD. Ao todo, serão dez passagens para lutar o Europeu 2025 da ISBJJA – parte do Circuito Ibérico -, em Portugal."Participamos do Circuito desde o início, lá atrás, justamente por esse incentivo que ele dá para os atletas, as passagens e outras premiações. Somos a equipe mais presente, mais fiel no Circuito e por isso vencemos ano após anos. A Double Five é uma equipe teoricamente nova, mas em constante crescimento", encerrou Tatu.Além das disputas Gi & No-Gi, o Brasileiro da CBJJD ainda contará com Festival Kids e os tradicionais desafios. As inscrições para o campeonato estão abertas até o dia 7 de junho, no site www.cbjjd.com.br.