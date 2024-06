BJJ Storm 9 promete lutas de alto nível no SESC Contagem, em Belo Horizonte-MG - (Foto: @joao.sfotos)

BJJ Storm 9 promete lutas de alto nível no SESC Contagem, em Belo Horizonte-MG (Foto: @joao.sfotos)

Publicado 04/06/2024 18:00 | Atualizado 05/06/2024 06:08

Realizada no fim de maio, em Belo Horizonte-MG, a oitava edição do BJJ Storm foi um grande sucesso, batendo recorde de inscritos (1471 atletas) e recebendo duelos de alto nível, com e sem quimono, além de 30 lutas casadas kids No-Gi.



Passado o evento de Jiu-Jitsu, porém, a organização liderada pelo faixa-preta Claudio Caloquinha já trabalha de olho na sequência da temporada, e nesta semana, confirmou o BJJ Storm 9 para os dias 3 e 4 de agosto, novamente no SESC Contagem.