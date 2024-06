Atletas de projetos sociais vêm se destacando no Boxe carioca - (Foto: Divulgação)

Atletas de projetos sociais vêm se destacando no Boxe carioca(Foto: Divulgação)

Publicado 06/06/2024 09:00 | Atualizado 06/06/2024 09:12

Com 13 atletas, a seleção de Boxe do Rio de Janeiro viaja na próxima semana para Brasília para a disputa do Campeonato Brasileiro Elite adulto, que acontece entre os dias 11 e 16 de junho, no ginásio Nilson Nelson.



Presidente da Federação de Boxe do Rio de Janeiro, Eduardo Cardoso exaltou o evento organizado pela Confederação Brasileira de Boxe e qualificou a competição como estratégica no projeto de ratificar o boxe fluminense como potência nacional.



"Falando de uma forma bem pragmática, hoje, no cenário do Boxe olímpico, somos, juntos com os estados da Bahia e São Paulo, referência no país, e estamos formando diversos atletas para a seleção brasileira", afirmou Cardoso.