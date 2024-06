Abu Dhabi Grand Slam Rio é um dos principais eventos de Jiu-Jitsu no Brasil - (Foto: AJP)

Publicado 06/06/2024 07:00 | Atualizado 06/06/2024 09:02

Estão abertas as inscrições para o Abu Dhabi Grand Slam do Rio de Janeiro, que acontece de 19 a 21 de julho, na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico. A etapa é uma das mais importantes do calendário do Jiu-Jitsu mundial. Estima-se que 1.500 atletas, entre profissionais e amadores, passem pelos tatames desta edição.



O Abu Dhabi Grand Slam do Rio inicia na sexta-feira (19/7), com as disputas das crianças e adolescentes (10 a 17 anos) e dos adultos amador e master (faixas branca e azul). No sábado (20), é a vez dos masters 1, 2, 3 e 4 (faixas roxa, marrom e preta). No domingo (21), os profissionais (faixas roxa, marrom e preta).