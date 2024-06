Evento em Saquarema-RJ acirrou ainda mais disputa pelo ranking - (Foto: Divulgação)

Publicado 07/06/2024 07:00

Nos dias 1 e 2 de junho, o ginásio da FAETEC, em Bacaxá, Saquarema-RJ, recebeu a segunda etapa do Circuito Mineirinho Costa do Sol de Jiu-Jitsu, batizada de Saquarema Winter National Open e que contou com o patrocínio da Prefeitura da cidade - através da Secretaria de Esportes Lazer e Turismo -, além do parceiro de longa data, refrigerante Mineirinho, e organização da CBJJD.



Valendo pontos para o ranking do Circuito, que ao final da temporada dará passagens para o Europeu da ISBJJA, em Portugal, além de certificados e troféus, o evento contou com duelos de alto nível e muitas emoções.

Entre as equipes, dobradinha da GFTeam. O time faturou o título geral (juvenil, adulto e master), com a Vento Sul JJ em segundo, Game Fight em terceiro, além de Jiu-Jitsu For Life Brasil e Nova União Brasil completando o Top 5. Já no kids (pré-mirim ao infanto-juvenil), ouro para a GFTeam, seguida por Checkmat, Game Fight, Vento Sul JJ e Império Fight Team, respectivamente.No masculino faixa-preta, destaque para Yago Aurélio Silva (Prime Team), campeão peso e absoluto com quimono no adulto, além de Luiz Pedro Gomes (Ares BJJ Gavazza), que faturou títulos com e sem quimono no peso-leve do master 2.Outro que brilhou - e muit0 - foi o faixa-preta Luiz Claudio Santos (Claudio Santos BJJ), que conquistou quatro medalhas de ouro, vencendo peso e absoluto, com e sem quimono, no master 3.Nas superlutas, que agitaram o evento em Saquarema-RJ junto do Festival Kids e as demais disputas Gi & No-Gi, vitórias de Manuela Lima (Fit Sid Jacintho), Arthur Reis (Vento Sul JJ), Luiza Ferreira (GFTeam), Nicolas Souza (Vento Sul JJ) e Thiago Valdir (GFTeam) no Desafio Novos Talentos.A terceira e última etapa do Circuito Mineirinho Costa do Sol, vale citar, está marcada para os dias 10 e 11 de agosto, novamente em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, e definirá os campeões do ranking que ganharão as três passagens internacionais.