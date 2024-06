Fratres JJ foi um dos destaques do Mundial de Jiu-Jitsu 2024 - (Foto: Dai Bueno / @daitatame)

Fratres JJ foi um dos destaques do Mundial de Jiu-Jitsu 2024 (Foto: Dai Bueno / @daitatame)

Publicado 05/06/2024 15:00 | Atualizado 06/06/2024 09:39

Principal torneio de Jiu-Jitsu do planeta, o Mundial 2024 da IBJJF teve fim no último domingo (2), em Long Beach, na Califórnia (EUA), e consagrou a Fratres JJ como um dos grandes destaques entre as equipes.



Após se sobressair no Brasileiro da CBJJ, em abril, o time paulista - liderado por Daniel Affini e Dada de Lucas - voltou a brilhar no Mundial, faturando o segundo lugar no masculino e feminino adulto.

O resultado acabou sendo o melhor da equipe até hoje no Mundial da IBJJF, e somente no adulto faixa-preta foram 13 medalhas conquistadas, sendo 5 de ouro, 5 de prata e 3 de bronze, com nomes como Meyram Maquiné, Anderson e Erich Munis, Yatan Bueno e Thamara Ferreira anotando títulos.



"As medalhas na Pirâmide de Long Beach, grande palco do Jiu-Jitsu no mundo inteiro, mostram que o nosso trabalho vem sendo bem feito, passo a passo, em busca de consolidar ainda mais a Fratres JJ como um dos melhores times da atualidade", disse Daniel.



"Foi um grande campeonato, onde mostramos a nossa força ao ficar em segundo lugar no masculino e feminino. Agora é dar sequência em busca de seguir fortalecendo a Fratres JJ", completou Dada.



Além do bom resultado no adulto faixa-preta, a equipe também anotou muitas vitórias nas faixas coloridas, com nomes como Josue Braga, Alanis Macedo, Arthur Costa, Luandra Barbosa, Mariazinha, João Pedro Menezes, Rafael Borges, Gabriel Caboja, Dudinha e Giovanna Carneiro se destacando em solo americano.

Confira as principais medalhas da Fratres JJ no Mundial 2024:



> Masculino adulto faixa-preta



- Meyram Maquiné: ouro no peso-pena e bronze no absoluto

- Vinicius Liberati: prata no peso-pesado

- Rider Zuchi: bronze no peso-pesado

- Anderson Munis: ouro no super-pesado

- Erich Munis: prata no super-pesado e ouro no absoluto

- Yatan Bueno: ouro no pesadíssimo



> Feminino adulto faixa-preta



- Jessica Caroline: bronze no peso-pluma

- Thamara Ferreira: ouro no meio-pesado

- Amanda Magda: prata no peso-pesado

- Yara Soares: prata no super-pesado e prata no absoluto