Vini Jr é um dos principais jogadores do Real - Oscar del Pozo / AFP

Publicado 10/06/2024 07:50 | Atualizado 10/06/2024 08:57

Rio - A Justiça espanhola condenou três torcedores do Valencia a oito meses de prisão por ataques racistas feitos a Vini Jr. em maio do ano passado, no estádio Mestalla, em partida pelo Campeonato Espanhol. Os criminosos também foram proibidos de entrar em qualquer estádio de futebol por dois anos.

A punição foi comemorada por Javier Tebas, presidente da La Liga. A pena deste tipo ao racismo é a primeira da história do futebol espanhol. O dirigente reforçou que é uma reparação pelos danos sofridos pelo brasileiro.

"Esta sentença é uma ótima notícia para a luta contra o racismo na Espanha, pois repara os danos sofridos por Vinicius Junior e envia uma mensagem clara para aquelas pessoas que vão a um estádio de futebol para insultar que a LaLiga irá detectá-los, denunciá-los e haverá consequências criminais", disse o dirigente.



Os atos discriminatórios contra Vini Jr. no local é considerado o maior que o brasileiro sofreu na Espanha. Na ocasião, o atacante chegou a avaliar sua saída do futebol espanhol por conta das manifestações racistas dos torcedores do Valencia.