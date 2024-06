Carlo Ancelotti dirige o Real Madrid - AFP

Publicado 10/06/2024 07:20 | Atualizado 10/06/2024 08:57

Rio - Visto como uma oportunidade única para as equipes brasileiras, o Mundial de Clubes de 2025 não goza do mesmo prestígio com o atual campeão da Liga dos Campeões. O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, rechaçou a possibilidade do clube espanhol disputar o torneio.

"O Real Madrid não vai para o Mundial de Clubes, rejeitaremos o convite, assim como outros clubes. Só um jogo do Real Madrid vale 20 milhões de euros (R$ 115 milhões) e eles querem nos dar esse dinheiro para toda a competição… de jeito nenhum. Negativo", disse Ancelott ao jornal italiano "Il Giornale".



A competição terá seu novo formado no ano que vem e será disputada durante os meses de junho e julho nos Estados Unidos. Serão 32 clubes representando a América do Sul, a Europa, a Ásia, a África, a América do Norte e a Oceania.



Até o momento, três clubes brasileiros irão disputar a competição: Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Do futebol europeu, além do Real Madrid, estão classificados outros clubes importantes como Manchester City, Bayern, Juventus, PSG, Porto, Benfica, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund.