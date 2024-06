Presidente do Real Madrid, Florentino Pérez - AFP

Publicado 10/06/2024 10:33

Rio - Após Carlo Ancelotti afirmar que o Real Madrid não participaria do Mundial de Clubes de 2025, organizado pela Fifa, o clube espanhol divulgou uma nota oficial negando que a posicionamento do italiano seja oficial. O atual campeão europeu garantiu que irá disputar a competição.

"O Real Madrid C. F. comunica que em nenhum momento foi questionada a sua participação no novo Mundial de Clubes que a FIFA organizará na próxima temporada 2024/2025. Portanto, o nosso clube disputará, como previsto, esta competição oficial que enfrentamos com orgulho e com a maior ilusão para fazer sonhar os nossos milhões de fãs em todo o mundo com um novo título", publicou o clube.

A competição terá seu novo formado no ano que vem e será disputada durante os meses de junho e julho nos Estados Unidos. Serão 32 clubes representando a América do Sul, a Europa, a Ásia, a África, a América do Norte e a Oceania.

Até o momento, três clubes brasileiros irão disputar a competição: Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Do futebol europeu, além do Real Madrid, estão classificados outros clubes importantes como Manchester City, Bayern, Juventus, PSG, Porto, Benfica, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund.