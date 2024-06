Copa América 2024: Confira as camisas das seleções

Rio - A Conmebol Copa América 2024 já é logo ali! E as seleções já definiram suas respectivas camisas para usar nos jogos, que acontecem entre 20 de junho e 14 de julho, nos Estados Unidos. Ao todo, 16 países participarão da competição, dez da Conmebol e seis convidados da Concacaf. Nesta edição, o torneio será organizado por ambas as confederações.

Entre as marcas que estão fornecendo os materiais esportivos neste ano, a Adidas é a que mais tem seleções, oito no total, sendo elas: a atual campeã do mundo Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Jamaica, México, Peru e Venezuela.

Em seguida, vem a Nike, com três seleções: Brasil, Canadá e Estados Unidos. Logo depois a Marathon ocupa o terceiro lugar, com duas: Bolívia e Equador. As marcas Reebok, Puma e In-House têm uma cada: Panamá, Paraguai e Uruguai, respectivamente.

