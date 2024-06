Textor reclamou de decisão da arbitragem em lance entre Martinelli, do Fluminense, e Gregore, do Botafogo - Reprodução de TV / Premiere

Textor reclamou de decisão da arbitragem em lance entre Martinelli, do Fluminense, e Gregore, do BotafogoReprodução de TV / Premiere

Logo após a falta, o árbitro grita: "Vai tomar cartão. Pisa pé com pé, tem uma torção. Amarelo".



Jogadores do Botafogo pediram cartão vermelho para Martinelli, do Fluminense, por essa entrada em Gregore.



Árbitro deu cartão amarelo, VAR não chamou.



Na sequência, o responsável pelo VAR, Rodrigo D’Alonso Ferreira, revisa o lance e já avalia que a pisada no tornozelo não foi proposital.



"Ele vai chutar... ó... Ele não põe força, só vai tocar a bola e pega no pé dele... É a pontinha do pé dele que está no chão e, na hora que pisa no chão, toca com a ponta do pé no tornozelo do cara", diz.



Ele ainda pede para rever o lance em outro ângulo para confirmar e concorda com a decisão do campo de dar apenas cartão amarelo a Martinelli.



"Flavio, já checado. O jogador do Fluminense pisa no tornozelo, porém é uma ação contínua que ele erra o chute, estava com o pé apoiado no chão. Confirmado cartão amarelo, pode seguir", completa.



Relatório do Botafogo aponta cartão vermelho

Após a partida, Textor postou nas redes sociais um print da análise feita pela 'Good Game', empresa contratada para monitorar lances suspeitos nos jogos, que apontou o lance como cartão vermelho.



"Essa foi fácil… A visão do computador vê o que os olhos veem. O VAR deveria ser mais consistente na aplicação das regras. Momento de ensinar para o árbitro de vídeo. Sejam melhores", escreveu Textor em inglês, no Instagram.