Jorge Sampaoli em passagem pelo Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Jorge Sampaoli em passagem pelo FlamengoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/06/2024 14:30

Rio - Jorge Sampaoli trabalhou em clubes brasileiros como Santos, Atlético-MG e Flamengo. Desempregado desde que deixou o Rubro-Negro no ano passado, o argentino afirmou que não sabe se irá voltar a trabalhar novamente no futebol brasileiro.

"Tive algumas ofertas, mas estou tranquilo. Não gosto de colocar nomes no meu destino. Quero trabalhar em um projeto onde eu possa estar por alguns anos, três ou quatro, como nunca aconteceu. Não sei se voltaria a trabalhar no Brasil, porque é a liga mais exigente que já estive. Dez mil vezes mais que a espanhola, por exemplo. Você joga a cada dois dias, e tem que vencer sempre, sempre e sempre. No Fla, conseguimos 70% dos pontos disputados, mas não foi suficiente. Perdemos a final, e fui embora. Perder nos ensina, ainda mais se temos tempo para revisar os erros", afirmou em entrevista ao jornal espanhol "Marca".



A decisão de Sampaoli pode ter o Flamengo como "divisor de águas". O argentino exaltou a grandeza do clube carioca, mas afirmou que jamais trabalhou em um ambiente de tanta pressão.



"A pressão é muito grande no Brasil, mas sobretudo no Flamengo. Existe uma grande exigência das pessoas em todos os lugares: aeroportos, hotéis... é muito intenso tudo aquilo que se vive, ainda mais sendo treinador. O Flamengo tem a maior torcida do mundo, são 45 milhões de torcedores. Por lá, você não pode perder um jogo sequer", opinou.