Roger Federer conquistou 20 títulos de Grand SlamAFP

Publicado 12/06/2024 14:01

Rio - Considerado por muitos como um jogador mais técnico da história, o ex-tenista Roger Federer afirmou que subestimou Novak Djokovic, maior vencedor de Grand Slams da história, e um dos principais rivais do suíço em sua carreira. Federer afirmou que em seu primeiro confronto com o sérvio, ele não viu tanto potencial assim em seu rival.

"Em 2006 eu o enfrentei em Monaco pela primeira vez. Saí da quadra pensando: "Sim, ele é ok". Havia uma grande euforia com Novak, mas ele não me convenceu totalmente. Não dei a Novak o respeito que ele merecia, tecnicamente ele era pouco consistente", afirmou em um documentário sobre sua aposentadoria.

Na opinião de Federer, Djokovic evoluiu bastante em sua carreira, depois do primeiro encontro, e se tornou o grande atleta que é posteriormente.



"Ele tinha um forehand muito bom, mas seu backhand não era nem de perto como hoje em dia. Ele evoluiu muito e tornou-se um jogador monstruoso", disse.



Federer admitiu que via Djoko com uma espécie de terceira força na dualidade entre ele e Nadal. Porém, o sérvio se tornou o maior vencedor de Grand Slams, com 24 títulos, superando os 22 do espanhol, e os 20 do suíço.

"Ele era visto como um intruso na lutra entre mim e Rafa. Havia muita paixão nessa rivalidade. Por isso, quando o Novak apareceu, muita gente disse: "Não precisamos de um terceiro. Estamos felizes com Roger e Rafa". Mas Novak tem uma personalidade fortíssima e uma fome incrível. Quer sempre vencer, custe o que custar", finalizou.