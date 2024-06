Raí é ídolo do Paris Saint-Germain - Divulgação

Publicado 12/06/2024 13:41

Rio - Ídolo do São Paulo e do Paris Saint-Germain, o ex-jogador Raí vai conduzir a tocha olímpica dos Jogos de Paris no dia 23 de julho, em Versalhes. O campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994 anunciou nesta quarta-feira (12) que foi convidado para carregar a chama olímpica por 200 metros.

"Vou carregar a tocha olímpica PARIS24! Minha caminhada na França já é longa, mas está prestes a ganhar outros 200 metros pra lá de especiais. Recebo este convite para carregar a tocha como um reconhecimento desta linda história de amor, aprendizados, conquistas e realizações, ainda longe de acabar", disse.

Raí jogou no São Paulo entre 1987 e 1993, onde conquistou o Brasileirão de 1991, o bicampeonato da Libertadores em 1992 e 1993, além do Mundial de Clubes de 1992. Ele foi para o Paris Saint-Germain em 1993 e defendeu o clube parisiense por cinco temporadas.

Durante a passagem pelo Paris Saint-Germain, Raí criou um forte vínculo com o povo parisiense. Ele disputou 215 jogos e marcou 72 gols, além de ter conquistado o título do Campeonato Francês de 1993/94, duas Copas da França e Copas da Liga, além de uma Supercopa da França e Recopa Europeia.

"Cheguei ao país das Olimpíadas em 1993 como atleta profissional. Aqui vivi com família e filhas, fiz muitos amigos, fui Capitão do Paris Saint-Germain, me inspirei pra criar a Gol de Letra, me tornei cidadão francês, mestre em Política Pública", afirmou Raí.

"Hoje sou embaixador do Paris FC e tenho muito orgulho de ser considerado símbolo desta relação entre França e Brasil. Participei ativamente da campanha para trazer um dos maiores eventos do mundo para PARIS", concluiu.

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 serão realizados entre os dias 26 de julho e 11 de agosto, na capital francesa.