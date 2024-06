Rodrygo encara a marcação de Joe Scally em EUA x Brasil - Rich Storry / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 12/06/2024 22:40

Flórida - Autor do único gol do Brasil, Rodrygo analisou o empate com os Estados Unidos por 1 a 1 , nesta quarta-feira, 12, em jogo amistoso no Estádio Camping World (EUA). O atacante viu uma partida muito difícil, pontou que a Seleção criou bastante, mas disse que faltou um pouco mais de capricho nas conclusões.

"Foi um jogo muito difícil. Claro que a gente quer sempre ganhar, mas para uma preparação, se você não consegue ganhar o jogo, você tem que tentar não perder. O time deles também nos colocou em bastante dificuldade em determinados momentos do jogo, mas criamos bastante. Faltou um pouco mais de capricho para concluir em gol. Claro que nunca está bom empatar ou perder, a gente quer sempre ganhar, mas para uma preparação, acho que esse é o caminho. Seguir assim, pegar esses dias de treinamento, se concentrar e treinar forte para chegar bem na Copa América", disse o camisa 10, ao SporTV.

Rodrygo também falou sobre a busca da seleção brasileira por equilíbrio. Embora tenha criado bastante e balançado as redes quatro vezes, o Brasil também sofreu defensivamente e sofreu três gols.

"É sempre difícil achar o equilíbrio porque estamos no começo de trabalho. Graças a Deus a gente fez os dois amistosos na data Fifa passada muito bem. Isso deu um pouco mais de tranquilidade para a gente trabalhar agora. Só que ainda é um trabalho que está no começo. A gente está se entrosando, o time está se encaixando. Acho que estamos bem, num caminho bom, criando bastante chance. Agora é chegar na Copa América e converter em gols essas chances que estamos criando e melhorar defensivamente também. Todo mundo defender vai ajudar muito", pontou Rodrygo, à TV Globo.

O time de Dorival Júnior volta a campo no dia 24 de junho (segunda-feira), às 22h (de Brasília), para enfrentar a Costa Rica no SoFi Stadium, em Los Angeles. A partida é válida pela primeira rodada do Grupo D da Copa América.

"Primeiro, a gente tira que tem que manter a concentração até o final. No primeiro jogo, contra o México, por um momento que desconcentramos, tomamos dois gols. Hoje também desconcentramos um pouquinho, alguns erros de marcação e acabamos sofrendo o gol depois na falta. É estar concentrado até o final, uma competição muito difícil, a gente tem que ser inteligente para se adaptar. Sabemos da qualidade do nosso time, que sempre vamos criar. Então, é converter em gols as chances que a gente cria e defender bem, porque isso vai ser fundamental para o nosso sonho de conquistar a Copa América", destacou Rodrygo, ao SporTV.