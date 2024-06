Técnico do Flamengo, Tite conversou com Carlos Alberto Parreira, que conheceu o CT Ninho do Urubu na terça - Divulgação / Flamengo

Publicado 12/06/2024 13:29

O atual comandante do Flamengo foi o responsável pelo convite.

Ao visitar o CT Ninho do Urubu na última terça-feira (11), o técnico do tetra da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994, Carlos Alberto Parreira, rasgou elogios a Tite.

"Tite é um grande amigo do futebol. Pessoa que admiro, acho uma referência, profissional maravilhoso e que me orgulho de tê-lo como amigo", disse Parreira à FlaTV.



O ex-treinador, de 81 anos, também aprovou a estrutura do Flamengo no Ninho do Urubu:



"Vim conhecer o CT do Flamengo, que é top, de primeiro mundo e se equipara aos melhores da Europa. Já vi coisas boas, bem feitas e isso aqui está entre as melhores".



Assim como Tite, Parreira também comandou a seleção brasileira em duas Copas do Mundo. Campeão em 1994, ele caiu nas quartas de final em 2006, assim como o treinador do Flamengo em 2018 e 2022.