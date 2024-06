Vini Jr. em treino com a seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Rio - Com a saída de Mbappé para o Real Madrid, o PSG deseja a contratação de um jogador de grande impacto para a próxima temporada. De acordo com a rádio "RMC Sport", o nome de Vini Jr., principal destaque do clube espanhol na conquista da Liga dos Campeões, é visto como ideal para "dar o troco" no Real e fortalecer o elenco francês.

Além do brasileiro, o PSG também observa outros nomes. A saída de Mbappé deixou uma grande lacuna no PSG, que já havia perdido Neymar para o Al-Hilal e Lionel Messi para o Inter Miami, na última temporada. Com isso, o clube francês carece de uma grande estrela do futebol mundial no elenco.



Apesar do desejo da equipe de Paris, Vini Jr. não pensa em deixar o Real Madrid. Grande destaque da equipe espanhola na última temporada, o brasileiro está com grande moral no elenco, mesmo com a chegada de Kylian Mbappé.



O brasileiro, de 23 anos, tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027. A sua clausula de rescisão está avaliada em 1 bilhão de euros (algo em torno de R$ 5,79 bilhões). O clube espanhol não planeja vendê-lo.