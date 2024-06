Fluminense tem péssimo começo de Brasileiro - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 12/06/2024 08:00 | Atualizado 12/06/2024 08:59

Rio - Com apenas uma vitória em oito jogos no Brasileiro, o Fluminense tem seu pior início de competição nos últimos anos. O aproveitamento de Fernando Diniz neste começo de Série A já é inferior ao que teve em 2019, quando dirigir o clube das Laranjeiras no torneio na primeira vez.

Nos primeiros oito jogos daquele ano, o Fluminense foi derrotado em quatro oportunidades, as mesmas de 2024, porém, obteve duas vitórias e dois empates, somando com isso oito pontos, dois a mais que na atual temporada.



O Tricolor venceu apenas uma partida na competição, no clássico contra o Vasco, no Maracanã. Perdeu para Bahia, Corinthians, São Paulo e Botafogo, todas fora de casa, e como mandante empatou com Bragantino, Atlético-MG e Juventude.



Com apenas seis pontos, o Fluminense irá voltar ao Maracanã no próximo sábado pelo Brasileiro. O Tricolor irá receber o Atlético-GO e precisa urgentemente de uma vitória para tentar se afastar da proximidade com o Z-4.