Fluminense tem a segunda pior defesa do BrasileirãoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 12/06/2024 09:58 | Atualizado 12/06/2024 10:12

Rio - O roteiro foi o mesmo. O Fluminense ficou devendo mais uma vez na derrota diante do Botafogo por 1 a 0 , nesta terça-feira (11), no Nilton Santos, pela 8ª rodada do Brasileirão, e segue ameaçado pela zona de rebaixamento. A fragilidade da defesa tricolor foi novamente exposta e o problema parece não ter uma solução.

O Fluminense foi vazado em todos os oito jogos disputados no Brasileirão. O Tricolor sofreu 14 gols e tem a segunda pior defesa do campeonato, empatado com o lanterna Vitória. Metade dos gols sofridos pelo time comandado pelo técnico Fernando Diniz foram em jogadas de bola aérea. Isso aconteceu em seis das oito partidas disputadas.

"(Bola aérea) está sendo treinado e muito. O Botafogo teve outras maneiras de fazer gol, especialmente de transição e bola longa. Mas bola parada a gente treinou sistematicamente para não tomar gol. Foi uma falha coletiva, mais uma que a gente tem na temporada, de bola aérea", disse o técnico Fernando Diniz na coletiva após a derrota.

Somente contra Bahia e Juventude que o Fluminense não sofreu gol em bola aérea (mesmo assim sofreu três gols na soma dos dois jogos e conquistou apenas um ponto). Já a vitória sobre o Vasco foi a única vez que isso não custou pontos. Em outras três ocasiões, o Tricolor estava vencendo ou empatando, e deixou pontos escaparem por conta do jogo aéreo.



No clássico contra o Botafogo, os problemas defensivos se repetiram e não parece ter uma solução (pelo menos até a estreia de Thiago Silva em julho). A linha alta de marcação foi bem explorada pelo Alvinegro, e a derrota poderia ter sido por um placar maior. Mas a bola aérea, mais uma vez, foi o calcanhar de Aquiles do time comandado por Fernando Diniz.

Os problemas defensivos do Fluminense no Brasileirão:

Fluminense 2 x 2 Bragantino (Fluminense vencia por 1 a 0 e tomou a virada com gols de jogada aérea com Eduardo Sasha e Thiago Borbas, e precisou buscar o empate)

Bahia 2 x 1 Fluminense

Fluminense 2 x 1 Vasco (Fluminense abriu 2 a 0 e sofreu gol de cabeça de Vegetti dois minutos após ampliar o placar)

Corinthians 3 x 0 Fluminense (Cacá marcou o terceiro gol do Corinthians)

Fluminense 2 x 2 Atlético-MG (Fluminense chegou a vencer por 2 a 0, mas sofreu o empate em gol de cabeça de Eduardo Vargas)

São Paulo 2 x 1 Fluminense (Arboleda fez o gol da vitória do São Paulo em jogada de bola aérea)

Fluminense 1 x 1 Juventude

Botafogo 1 x 0 Fluminense (Bastos fez o gol da vitória do Botafogo em jogada de bola aérea)

Com a derrota diante do Botafogo, o Fluminense ainda pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (15), às 21h (de Brasília), contra o Atlético-GO, no Maracanã, pela 9ª rodada do Brasileirão.