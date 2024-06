André pode voltar a ser alvo de clubes europeus na janela que abre em julho - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 11/06/2024 15:43

Rio - Próximo de retornar de lesão , o volante André segue sendo pauta no Fulham, da Inglaterra. O clube, que já teve o jogador como alvo nas últimas janelas de transferências, observa o camisa 7 do Fluminense como possível substituto para suprir a saída de João Palhinha, que interessa a outros gigantes europeus e pode deixar a equipe londrina, de acordo com jornal inglês "SkySports".

O Fluminense esperava receber propostas pelo jogador após a participação no Mundial de Clubes. No entanto, isso não aconteceu. Agora, com a janela do meio do ano, a mais movimentada na Europa, perto de abrir novamente, a tendência é de que o volante volte a ser alvo das equipes do velho continente.



Revelado no clube, André tem 185 jogos no Fluminense, com quatro gols marcados e três assistências. Em seu currículo de títulos pelo Tricolor, possui a Libertadores, a Recopa Sul-Americana, além de dois Cariocas.