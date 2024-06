Luiz Henrique se despediu do Fluminense na vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, no Nilton Santos, pelo Brasileirão de 2022 - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Luiz Henrique se despediu do Fluminense na vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, no Nilton Santos, pelo Brasileirão de 2022Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 11/06/2024 14:50

Rio - Sem vencer o Botafogo há quase dois anos, o Fluminense tenta encerrar o jejum nesta terça-feira (11), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 8ª rodada do Brasileirão. A última vitória tricolor aconteceu no dia 26 de junho de 2022, por 1 a 0, com gol do zagueiro Manoel, no mesmo estádio, pelo Brasileiro, e marcou a despedida do atacante Luiz Henrique, atualmente no Alvinegro.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique foi vendido para o Real Betis, da Espanha, numa transação que poderia alcançar o valor de € 13 milhões de euros (R$ 71,5 milhões na cotação da época), sendo € 8 milhões de euros fixos (cerca de R$ 44 milhões) e o restante em bônus. Na época, o então camisa 11 se despediu no clássico contra o Botafogo e foi festejado após o apito final.

Após uma curta passagem de uma temporada e meia pelo Real Betis, Luiz Henrique foi negociado por € 20 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões na cotação atual) para o Botafogo. Agora, o atacante reencontra o clube que o revelou para o futebol no mesmo palco em que se despediu — e que também marcou a última vitória tricolor no Clássico Vovô.

Desde a última vitória do Fluminense, foram cinco clássicos, um empate e quatro vitórias do Botafogo. O Alvinegro, inclusive, venceu os três confrontos no ano passado (e não sofreu gols). No último encontro, o Glorioso venceu por 4 a 2, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara deste ano. Luiz Henrique, no entanto, foi poupado, assim como outros titulares.