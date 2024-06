Germán Cano vive jejum de gols pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 11/06/2024 09:45 | Atualizado 11/06/2024 09:53

Rio - Sem marcar há seis jogos, Germán Cano terá que superar obstáculos para encerrar o incômodo jejum de gols na temporada. Após marcar 84 gols em dois anos pelo Fluminense, o argentino sofreu com problemas físicos no primeiro semestre deste ano e marcou apenas cinco vezes. E o próximo adversário não traz boas lembranças para o camisa 14.

Desde que chegou ao Fluminense em 2022, Cano chamou a atenção pelo poder de decisão nos clássicos e no mata-mata de competições como Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo, por exemplo, é a vítima preferida do argentino com a camisa tricolor. O Vasco também já sofreu (com direito a gol antológico do meio de campo do Maracanã). Mas a história não foi bem assim contra o Botafogo.

Apenas um dos 89 gols de Cano pelo Fluminense foi contra o Botafogo. Na semifinal do Carioca de 2022, o Tricolor perdia por 2 a 0, quando o argentino marcou nos acréscimos o gol que garantiu a vaga na final contra o Flamengo. Ao todo, são oito clássicos e apenas um gol. Além disso, o Flu venceu três, perdeu quatro e empatou um.

O último gol de Cano pelo Fluminense foi no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, em Cariacica. Recuperado de dor muscular no adutor da coxa esquerda, o camisa 14 tem uma nova oportunidade contra o Botafogo, nesta terça-feira (11), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro.