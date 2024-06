Samuel Xavier retorna aos gramados contra o Botafogo - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 11/06/2024 13:30 | Atualizado 11/06/2024 13:31

Rio - O Clássico Vovô promete agitar o Rio de Janeiro. O Fluminense visita o Botafogo, nesta terça-feira (11), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 8ª rodada do Brasileirão, e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. O lateral-direito Samuel Xavier espera um jogo difícil e ressaltou a diferença do campo sintético na casa alvinegra.

"Vai ser um jogo difícil, na casa do adversário, em um gramado diferente ao que estamos habituados. Mas trabalhamos bem e tivemos uma boa preparação para fazermos um grande jogo em busca dos três pontos fora de casa, o que vai ser muito importante para a nossa caminhada no Brasileirão", disse.

Recuperado de uma fratura no pé direito, Samuel Xavier retorna aos gramados no Clássico Vovô. O lateral-direito se lesionou na partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Libertadores, no dia 25 de abril, e ficou mais de um mês afastado. O camisa 2 desfalcou o Fluminense nas últimas nove partidas.

Samuel Xavier sofreu com lesões no primeiro semestre da temporada. Peça-chave na campanha do título da Libertadores de 2023, onde foi decisivo com dois gols nas oitavas de final, o lateral-direito se apresentou na pré-temporada com problemas físicos. Ao todo, soma nove partidas e duas assistências em 2024.