Diniz admitiu inferioridade do Fluminense em clássicoLucas Mercon / Fluminense

Publicado 11/06/2024 23:30

Rio - Novamente dominado e derrotado em um clássico para o Botafogo, o treinador do Fluminense, Fernando Diniz, reconheceu a superioridade do adversário no Nilton Santos. Após a derrota por 1 a 0, o técnico admitiu que a equipe das Laranjeiras vem devendo boas atuações para os torcedores na temporada.

"Os times nos estudam. Mas o que mais me preocupa hoje é a falta de condição de fazer o melhor que a gente pode. Hoje o Botafogo jogou bem, está num momento bom. Jogou num campo que favorece a ele. Mas a minha maior preocupação é fazer o Fluminense jogar o melhor possível. Vamos reformular de acordo com o melhor que a gente pode. Estamos longe de fazer aquilo que fazíamos em 2022 e 2023. Não está faltando trabalho de maneira nenhuma. Em momentos de baixa, temos que melhorar. Estamos devendo ao torcedor", disse.



Apesar do amplo domínio do Botafogo na partida, Fernando Diniz afirmou que não foi surpreendido pela proposta de jogo da equipe alvinegra, no clássico desta terça-feira.



"Não houve surpresas táticas no jogo, é um time que a gente sabia que ia subir um pouco mais a marcação e eles iam jogar de uma maneira mais alongada, jogadores rápidos e altos na frente. A gente falhou. No treino a gente não falhou, mas falhou no jogo. Erro coletivo e é isso. Leitura de uma maneira geral da partida", opinou.