Samuel Xavier, do Fluminense, em ação contra o Botafogo - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 12/06/2024 15:49 | Atualizado 12/06/2024 15:49

"Os adversários estão estudando bastante a gente. É como a gente fala nos treinamentos, temos que fazer algo diferente. O adversário está treinando e estudando a gente. A gente tem que surpreender o adversário, a gente não está conseguindo surpreender o adversário. A responsabilidade é nossa, dos jogadores dentro de campo, não estamos conseguindo fazer", admitiu Samuel Xavier.

"Os adversários estão marcando a gente, e não estamos sabendo sair dessa marcação. Ano passado, a gente conseguia sair bem dessa marcação com bastante movimentação. Não estamos conseguindo fazer mais. Nos treinamentos, até que as coisas conseguem fluir, mas no jogo não está fluindo. Temos que continuar tentando, fazer uma forma diferente, porque precisamos surpreender o adversário e sair dessa marcação forte que estão fazendo", completou posteriormente.

O desempenho ruim dentro de campo tem se refletido na situação do time no Campeonato Brasileiro. O Fluminense somou apenas seis pontos em oito jogos disputados. São quatro derrotas, três empates e uma vitória, que veio no clássico com o Vasco. O Tricolor, hoje, aparece na 16ª colocação e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada.

"É um momento difícil que estamos passando, mas assim como nos momentos bons estávamos juntos, nos ruins também temos que estar juntos. Não tem que separar, que colocar culpa, procurar culpado. Culpado somos todos nós. Só vamos sair desse momento ruim juntos. Cada vez mais temos que nos unir e trabalhar com humildade para sair dessa parte de baixo do campeonato", pontuou o lateral-direito.

Com o objetivo de se reerguer no Brasileirão, o Fluminense volta a campo no próximo sábado, às 21h, para enfrentar o Atlético-GO no Maracanã. A partida é válida pela nona rodada do campeonato.

"A gente não pode fazer o jogo que a gente fez hoje, um clássico. Jogo completamente atípico do que fazemos. Sabemos que as coisas não estão acontecendo. A gente precisa levantar a cabeça, já temos um jogo sábado no Maracanã. A gente precisa tentar vencer o quanto antes no campeonato. Sabemos que o momento não é bom, mas nossa equipe tem que assumir responsabilidade. Cada um precisa assumir responsabilidade, saber o que está fazendo dentro de campo. Tem que melhorar e voltar a vencer. O que resta para a gente é vencer e sair da parte de baixo da tabela", disse o camisa 2 do Fluminense.