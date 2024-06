Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

12/06/2024

Rio - A modelo chilena, Daniella Chavez, que vive no México, ironizou um comentário da cantora mexicana Angela Aguilar, de 23 anos, em uma foto de Cristiano Ronaldo. O português publicou uma imagem ao lado da namorada, Georgina Rodríguez, e recebeu um comentário de aprovação da artista.

"Sou fã desse relacionamento", escreveu a cantora. Daniella ironizou. "Fofoca mexicana. Se você não conhecer o entretenimento mexicano é melhor ficar quieto e não dar sua opinião", publicou a beldade.

A modelo se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.