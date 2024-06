Daniella Chavez - Reprodução / Instagram

Rio - A modelo chilena Daniella Chavez utilizou sua conta no Twitter para dizer que foi censurada em Dubai. Ela, que está hospedada em um hotel, teve sua atenção chamada após produzir um vídeo utilizado pouca roupa nos Emirados Árabes.

"Chamaram minha atenção em Dubai. Os seguranças do hotel não gostaram que eu estivesse dançando com pouca roupa na varanda... e o que eles querem se faz 42 graus durante o dia e 35 à noite? Não consigo nem dançar vestida... Ele me disse que é proibido fazer Onlyfans aqui!! Coisas sobre Dubai que vamos mudar aos poucos!", afirmou a musa do OnlyFans.

A modelo se tornou famosa em 2015 após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na ocasião, o português tinha um relacionamento com a russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, Daniella afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com CR7.