Jordi foi revelado pelo VascoPaulo Fernandes/Vasco.com.br

Publicado 11/06/2024 14:46

Santos, ex-Flamengo, o clube também está interessado em Jordi, revelação do Vasco e que atualmente defende o Novorizontino. A informação foi dada pelo "Goal". Rio - Após se despedir de Cássio e estar perto de perder Carlos Miguel, o Corinthians mapeia o mercado em busca de um novo goleiro. Além de, o clube também está interessado em. A informação foi dada pelo "Goal".

A diretoria do time paulista já iniciou as conversas com Jordi, que agrada por ser mais experiente do que os outros goleiros que António Oliveira tem à disposição. Nesta temporada, o jogador de 30 anos disputou 22 partidas e levou 19 gols com o Novorizontino, clube com o qual ele tem contrato até dezembro.

Cria do Vasco, Jordi não conseguiu aproveitar as oportunidades para se firmar no clube de São Januário e foi emprestado ao Tractor Club, do Irã, e ao CSA. Em 2020, deixou São Januário em definitivo para assinar com o Paços de Ferreira, de Portugal, antes de chegar ao Novorizontino no ano passado.