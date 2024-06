Campeão em 2016, Cristiano Ronaldo busca mais um título de Eurocopa por Portugal - Miguel Riopa/AFP

Publicado 11/06/2024 15:37

Cristiano Ronaldo está perto de estrear em sua sexta Eurocopa, recorde absoluto entre jogadores europeus. O craque acredita que a longevidade na seleção de Portugal se deve à mentalidade que teve para se adaptar ao longo da carreira.

"Ano após ano, vamos tentando melhorar sempre algum aspecto. Acho que há sempre coisas a melhorar e a poder aperfeiçoar. Com a idade também, vamos perdendo algumas habilidades e é preciso adaptar-se. Se um jogador quer ter longevidade, tem que ter um poder de adaptação muito grande. Não é coincidência que estou há 20 anos no mais alto nível", disse, sem modéstia, em entrevista ao site da Uefa.



Do jovem que despontou jogando em velocidade pelas pontas e foi o melhor do mundo com o Manchester United em 2008, passando por um jogador que alternava entre os lados e o meio, até o mais experiente que atuou centralizado por Real Madrid e Portugal na reta final de carreira.



Cristiano Ronaldo mostrou várias características em campo, mas mantém uma desde o início da carreira, que é a liderança.



"Cada jogador tem o seu próprio estilo. Tento liderar de uma forma que considero produtiva. Quero ser um jogador que ajuda os outros, alguém que eles possam admirar, ver como um modelo e ser um bom profissional. Gosto de dar o exemplo, como costumo dizer", afirmou o jogador de 39 anos, campeão da Eurocopa em 2016.