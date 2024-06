Messi em ação pelo Inter Miami - Yuri Cortez / AFP

Publicado 12/06/2024 14:51

Estados Unidos - O Inter Miami, dos Estados Unidos, deve ser o último clube da carreira de Lionel Messi. Em entrevista à "ESPN", o astro argentino comentou sobre a chegada de sua aposentadoria do futebol e revelou que não deve atuar por outra equipe. O craque, de 36 anos, também revelou que ainda não está pronto para "pendurar as chuteiras", mas tenta aproveitar ao máximo a reta final.

"Sim, acredito que sim. Hoje creio que (o Inter Miami) vai ser meu último clube, sim. Não estou (preparado para deixar o futebol). Fiz isso a vida inteira, adoro jogar bola, curto o treino, o dia a dia, o jogo. Sim, um pouco de medo de quando terminar tudo sempre existe", disse Messi em entrevista à "ESPN".

Messi chegou ao Inter Miami em 2023, após o fim de seu contrato com o PSG. Desde então, ele marcou 25 gols e deu 16 assistências em 29 partidas. No momento, ele está concentrado com a seleção da Argentina para a Copa América, que será disputada nos Estados Unidos. A estreia da atual campeã da competição e do último Mundial acontece no dia 20 de junho, às 21h (horário de Brasília), contra o Canadá, em Atlanta.

"Foi um passo difícil deixar a Europa para vir aqui (nos Estados Unidos). O fato de ter sido campeão do mundo ajudou para ver a coisa de outra maneira. Mas não penso nisso, tento desfrutar muito mais de tudo, porque tenho consciência de que cada vez falta menos", complementou.