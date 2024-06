Carlos Alcaraz e Rafael Nadal representarão a Espanha nas Olimpíadas de Paris - Chris Unger / AFP

Carlos Alcaraz e Rafael Nadal representarão a Espanha nas Olimpíadas de ParisChris Unger / AFP

Publicado 12/06/2024 15:17

Madri - O tenista Rafael Nadal está confirmado nos Jogos Olímpicos de Paris. O ex-número 1 do mundo disputará o torneio de simples, e, nas duplas, jogará ao lado do jovem Carlos Alcaraz, atual campeão de Roland Garros . As Olimpíadas, inclusive, também serão disputadas no saibro francês, onde o veterano conquistou 14 títulos.