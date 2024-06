Carlos Alcaraz chama a torcida na final de Roland Garros - Dimitar Dilkoff/AFP

Carlos Alcaraz chama a torcida na final de Roland GarrosDimitar Dilkoff/AFP

Publicado 11/06/2024 17:10

Rio - Após conquistar Roland Garros, no último domingo (9) , Carlos Alcaraz mira voos mais altos. O espanhol, de 21 anos, revelou seu objetivo de alcançar a prateleira de Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal durante seus auges no tênis.

"Já vi alguns vídeos, mas não consigo comparar os destaques com o que eram na minha idade. No final das contas, não importa o que conquistei nessa idade se eu parar agora, quero continuar crescendo e chegar onde chegaram Djokovic, Rafa e Federer", disse Alcaraz em entrevista para a ATP (Associação dos Tenistas Profissionais).

"Os grandes, os gênios, que continuaram a melhorar até os 37 ou 38 anos. Ficaram no topo por 16 ou 17 anos. Quero lutar por grandes títulos temporada após temporada, lidar com a pressão, com as lesões, porém é extraordinário e poucos conseguem fazer isso", completou.

Antes de Roland Garros, o tênista espanhol sofreu uma lesão no antebraço, que o fez desistir do Masters de Montecarlo, em Mônaco. Ele relatou como fez para lidar com as dores durante o decorrer do Grand Slam de Paris neste mês.

"Mentalmente, foi angustiante, você usa o braço direito para tudo. Eu uso muita velocidade e força em cada golpe e meu antebraço sofre muito. Fiquei preocupado, pensando que talvez não me recuperasse 100%. Em Madri, joguei quatro partidas e na quarta não consegui ir", explicou o tenista, que completou:

"Fizemos testes e tudo que era necessário para chegar até aqui da melhor forma possível, mas minha cabeça não parava de me fazer perguntas. Eu estava um pouco inseguro sobre como meu braço reagiria em um Grand Slam, melhor de cinco sets. Foi difícil, mas com o passar das rodadas me senti bem, sem dor, embora tenha sido cauteloso", finalizou.

O título de Roland Garros foi o terceiro Grand Slam conquistado por Alcaraz. Ele também foi campeão do US Open, em 2022, e de Wimbledon, em 2023. Na última segunda (10), ele assumiu a segunda posição do ranking da ATP, estando atrás apenas do italiano Jannik Sinner.