Catar fez gol irregular em jogo sem VAR nas Eliminatórias da Ásia - Reprodução

Catar fez gol irregular em jogo sem VAR nas Eliminatórias da ÁsiaReprodução

Publicado 11/06/2024 17:10

Rio - O Catar foi beneficiado em uma partida sem VAR pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em jogo válido pela 6ª rodada da segunda fase da competição, a seleção catari marcou um gol irregular, que não teve o erro identificado por conta da ausência da tecnologia, e venceu a Índia por 2 a 1.

O lance aconteceu aos 27 minutos do segundo tempo. Após uma bola levantada na área, o goleiro indiano saiu com bola e tudo do lado da trave. Entretanto, o camisa 5 Hashmi Al Hussain puxou a bola com a sola da chuteira e ajeitou para Yousef Aymen completar para o gol e empatar a partida.

شوف الهدف |

منتخبنا الوطني يتعادل 1-1 الهند عن طريق يوسف أيمن في الدقيقة 73#قطر_الهند #التصفيات_الآسيوية#قنوات_الكاس pic.twitter.com/fgZubsoU1s — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) June 11, 2024

A bola saiu poucos centímetros, mas é possível perceber pela imagem do lado do campo da transmissão. Porém, a arbitragem não conseguiu identificar dentro de campo. O Catar marcou o gol da virada aos 40 minutos, com Al-Rawi.

A derrota eliminou a Índia. Já o Catar, por sua vez, avançou em primeiro lugar no grupo com 16 pontos, enquanto o Kuwait ficou com o segundo lugar. Apenas os dois primeiros de cada grupo avançam para a terceira fase das eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo de 2026.