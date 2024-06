Claudinho já foi alvo do Flamengo em 2023 - Divulgação/Zenit

Claudinho já foi alvo do Flamengo em 2023Divulgação/Zenit

Publicado 12/06/2024 16:06

Rio - O nome de Claudinho voltou a ser assunto no Flamengo. O meia foi oferecido ao Rubro-Negro por meio de um representante, de acordo com o jornalista Venê Casagrande. No entanto, o presidente do Zenit, da Rússia, clube do jogador, rechaçou o rumor.

'São fantasias', afirmou Alexander Medvedev, em entrevista.



No ano passado, o Rubro-Negro e o jogador estiveram negociando, mas foram barrados pelos russos, que não tinham interesse em vender o atleta. Ele, inclusive, já manifestou que tem o sonho de vestir a camisa do Flamengo

Claudinho é um dos principais jogadores do Zenit, clube que defende desde 2021. O meio-campista marcou cinco gols e distribuiu nove assistências em 43 jogos nesta temporada, além de ter conquistado os títulos do Campeonato Russo e da Copa da Rússia.