Prefeito de Orlando, Jerry Demings, e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues - Divulgação/CBF

Prefeito de Orlando, Jerry Demings, e o presidente da CBF, Ednaldo RodriguesDivulgação/CBF

Publicado 12/06/2024 16:14

EUA - Na última terça-feira (11), o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, participou de um jantar com o prefeito de Orlando, Jerry Demings, e outras autoridades locais. No encontro, a entidade recebeu o convite para que a cidade na Flórida seja base da Seleção na Copa do Mundo de 2026.

O jantar foi realizado às vésperas do amistoso contra os Estados Unidos, nesta quarta-feira, no Camping World Stadium. Este será o último teste do Brasil antes da Copa América, no dia 20.

Além de Ednaldo Rodrigues, também marcaram presença representando a CBF o diretor de marketing e negócios, Lênin Franco, e o coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano.