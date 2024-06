Vini Jr é o grande destaque do Real Madrid e da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr é o grande destaque do Real Madrid e da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 12/06/2024 16:40 | Atualizado 12/06/2024 16:41

Para José Mourinho, Vini Jr é quem deve ganhar o troféu Bola de Ouro, entregue pela revista France Football ao melhor jogador do mundo em 2024. O treinador português apontou o atacante do Real Madrid e da seleção brasileira durante participação em programa do TNT Sports da Inglaterra.



Além de apontar Vini Jr como favorito a ganhar a Bola de Ouro, Mourinho também fez previsões sobre a Eurocopa. Para o treinador, que recentemente foi anunciado pelo Fenerbahçe, da Turquia, Portugal conquistará o torneio continental.



Ele também acredita que a Inglaterra chegará à final e perderá, assim como o atacante inglês Harry Kane será o artilheiro e o companheiro Jude Bellingham será o melhor jogador. Além disso, vê França como forte candidata e que qualquer outra seleção além dessas três será uma surpresa.



Prêmio Bola de Ouro de 2024



Campeão e destaque do Real Madrid na Liga dos Campeões, Vini Jr é apontado como o grande favorito à conquista da tradicional premiação de melhor do mundo. Os finalistas serão conhecidos em 4 de setembro e a cerimônia no Théâtre du Châtelet, em Paris, acontece no dia 28 de outubro.



Na temporada passada, o brasileiro, apesar de já ser um destaque do time, ficou fora da lista de finalistas e do time dos melhores. Mas ganhou o Prêmio Sócrates, entregue a jogadores que fazem a diferença com iniciativas sociais, pelo projeto da Fundação Vinicius Júnior.