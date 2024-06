Vini Jr comemorou decisão histórica contra racismo que sofreu em jogo entre Real Madrid e Valencia - Javier Soriano / AFP

Publicado 10/06/2024 12:33

não considerou uma vitória pessoal, mas de "todos os pretos".

Vini Jr comemorou a decisão da Justiça da Espanha de condenar por oito meses de prisão três torcedores do Valencia por atos racistas contra ele. Dos Estados Unidos, onde está com a seleção brasileira, o atacante do Real Madrid relembrou o início de sua luta contra o racismo e

"Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas "jogar futebol". Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por todos os pretos", postou Vini Jr nas redes sociais.

Além da primeira condenação deste tipo na Espanha, o brasileiro espera que a decisão faça com que os racistas não se sintam mais à vontade de cometer injúrias em público. E espera que o caso dos três torcedores do Valencia não seja um caso isolado.



"Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar. Obrigado a La Liga e ao Real Madrid por ajudarem nessa condenação histórica. Vem mais por aí", completou.



A condenação dos torcedores



A Justiça espanhola considerou que os três homens são culpados de crime contra a integridade moral com circunstâncias agravantes de discriminação por motivo racial, e a pena total foi de 12 meses. No entanto, houve redução para oito por causa do período de detenção durante a fase de investigação, que foi incluída nesse processo.

Além da prisão, eles estão proibidos de entrar em estádios pelos próximos dois anos em jogos do Campeonato Espanhol ou organizados pelaa Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).



Relembre o caso de racismo contra Vini Jr



Em 21 de maio de 2023, no jogo entre Valencia e Real Madrid pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Mestalla, parte da torcida proferiu a Vini Jr insultos racistas e o chamou de "mono" (macaco, em espanhol).



O brasileiro identificou os torcedores que o ofenderam e o jogo foi paralisado no segundo tempo. Pouco depois, o atacante foi expulso ao se envolver em em confusão com adversários.



O caso teve ampla repercussão mundial, não apenas no futebol e envolveu até políticos dos dois países. Na época, Valencia e parte da imprensa espanhola atacaram Vini Jr, negando que tivesse acontecido atos racistas contra ele.