Zé Roberto disputará sua sexta Olimpíada seguida com o Brasil - Divulgação/FIVB

Publicado 12/06/2024 17:35

Rio - Após a vitória da seleção brasileira de vôlei feminino em cima da Polônia por 3 sets a 1 , pela Liga das Nações, nesta quarta-feira (12), o técnico Zé Roberto pregou foco para o próximo jogo, contra a Alemanha. O confronto acontece na próxima quinta (13), às 6h (de Brasília).

"Amanhã (quinta-feira) vamos jogar contra a Alemanha que é uma equipe que sempre nos colocou em dificuldade. É um time que tem muito volume. Temos que virar a página desse jogo (com a Polônia) e já focar na Alemanha", cobrou Zé Roberto.

O triunfo sobre as polonesas, no entanto, rendeu elogios do comandante: "O time todo jogou bem. Gostei do comportamento e da postura do time em todo jogo. Tocamos bastante bolas no bloqueio, e a Gabi teve uma excelente atuação. A Julia fez 17 pontos e colaborou bastante. A atuação dela foi fundamental e é isso que precisamos, de cada vez mais opções", disse.

Para o duelo contra a Alemanha, Zé Roberto deverá contar com o retorno de Ana Cristina, que foi poupada no jogo desta quarta, após sentir um leve desconforto na panturrilha esquerda.

O Brasil, agora, é o líder da Liga das Nações feminina. Com 25 pontos conquistados em nove jogos, a Seleção tem 100% de aproveitamento, sendo a única invicta no torneio.