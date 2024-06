Bentos deve ser titular do Brasil na próxima quarta-feira (12), em amistoso contra os Estados Unidos - Rarafel Ribeiro / CBF

Bentos deve ser titular do Brasil na próxima quarta-feira (12), em amistoso contra os Estados UnidosRarafel Ribeiro / CBF

Publicado 10/06/2024 15:52

Orlando - Um dos destaques da última temporada do futebol brasileiro, o goleiro Bento foi convocado por Dorival Júnior para disputar a Copa América. Ele, que foi titular nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, em março deste ano, revelou que passou a receber mais sondagens de clubes do exterior após vestir a amarelinha.

"Aumentou o assédio. Impossível não mudar isso, principalmente pela boa imagem que eu deixei. Foram dois grandes amistosos, contra duas grandes seleções e a responsabilidade aumentou mais ainda no meu clube. Goleiro de Seleção tem que representar a altura. Espero seguir fazendo um grande trabalho. A responsabilidade aumentou e estou gostando", afirmou Bento em entrevista coletiva.

O goleiro também ressaltou que sonha em atuar no Velho Continente: "Os melhores jogadores do mundo estão na Europa e isso quer dizer que lá é o melhor futebol do mundo. Espero logo poder atuar em um palco europeu".

No próximo e último compromisso do Brasil antes da Copa América, diante dos Estados Unidos, na quarta-feira (12), o técnico Dorival Júnior deve escalar um time totalmente diferente do que entrou em campo na vitória sobre o México. Sendo assim, Bento pode ser o goleiro titular da Seleção no amistoso contra os norte-americanos.

"Disputar com o Alisson, um cara que sempre admirei e cresci vendo jogar, é muito gratificante, principalmente na Seleção. Se realmente eu tiver a oportunidade de jogar, espero ter o mesmo nível de partida que consegui apresentar nos dois últimos amistosos", ponderou o arqueiro do Athletico-PR.

Confira outras respostas de Bento

Futuro como jogador: "Tenho o sonho de jogar na Europa, todo jogador sonha. Se isso acontecer, vai ser de forma natural. Se chegar uma proposta, vou pensar com carinho no meu futuro. É jogando que você consegue estar na Seleção, e se eu for para a Europa espero continuar jogando e representando a Seleção"

Relação com Alisson: "Fico meio receoso de perguntar. É a segunda oportunidade que eu tenho de trabalhar com ele. Tenho um pouco de vergonha, não é todo dia que a gente vê um ídolo assim pertinho. Vou me soltando aos poucos, conversando aos poucos, já falamos sobre família também. E a experiência eu posso pegar no dia a dia, treinamentos. Posso perguntar, falar alguma coisa e aproveitar ao máximo esse momento. É um ídolo para mim, uso de espelho e espero trilhar os passos dele aqui na Seleção também"

Racismo contra Vini Jr: "É uma luta correta. Falaram para ele que era só para jogar futebol e não é isso. Todo mundo tem que brigar. Todos somos iguais, ninguém é diferente de ninguém, e o Vini está numa boa causa. Não pode deixar passar. Não podemos tampar os olhos quanto a isso. Fico feliz pela decisão que teve. Talvez não foram todos punidos, mas já é um bom inicio. Me solidarizo ao Vini. A briga não é fácil. Ele já está conseguindo e vai conseguir mais ainda"

Amistoso contra os EUA: "Quando se trata de Brasil, sempre vai ser favorito. Vai ser um jogo importante para preparação para a Copa América. Vamos corrigir os erros que cometemos e seguir fazendo o que acertamos. Provavelmente, o time vai ser diferente, mas com o mesmo padrão e intensidade"