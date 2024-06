Endrick fez o gol da vitória do Brasil sobre o México, por 3 a 2, no último sábado (8) - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 09/06/2024 09:21 | Atualizado 09/06/2024 09:23

Estados Unidos - Uma das maiores promessas do futebol brasileiro, Endrick mandou a bola para as redes mais uma vez com a camisa da Seleção e igualou marca de Pelé. Ambos fizeram gols em três jogos seguidos com a amarelinha antes de completarem 18 anos.

Endrick foi o responsável por fazer o gol da vitória do Brasil sobre o México, por 3 a 2 , em amistoso no último sábado (8). Antes, o camisa 9 já havia marcado no empate com a Espanha e no triunfo sobre a Inglaterra, em março deste ano.

Pelé, em 1957 e 1958, fez gols diante da Argentina (2x) e do Paraguai. Vale ressaltar que o Rei do Futebol marcou, ao todo, 11 vezes na Seleção antes de completar 18 anos. Outro jogador lendário que merece destaque é Coutinho, do Santos: ele também fez três antes de atingir a maioridade, mas não foram seguidos.

O garoto, no entanto, rechaçou comparações após a vitória sobre a seleção mexicana: "Vocês não devem ficar comparando ninguém. Para mim, isso é feio. Cada um tem a sua história, sua realidade, da onde veio e o que passsa para poder jogar. Pelé foi o Pelé".

Na próxima quarta-feira (12), Endrick terá a oportunidade de se tornar o único atleta a marcar por quatro jogos em sequência pelo Brasil, no amistoso contra o Estados Unidos, às 20h (de Brasília). Será a última partida do futuro jogador do Real Madrid antes de chegar aos 18 anos.