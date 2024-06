Endrick em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 09/06/2024 00:31 | Atualizado 09/06/2024 00:51

Estados Unidos - Endrick celebrou o gol que marcou na vitória da seleção brasileira sobre o México por 3 a 2, neste sábado, 8 , em amistoso no Texas (EUA). O atacante entrou em campo na etapa complementar e balançou as redes nos acréscimos para garantir o triunfo do Brasil. Com isso, ele chegou a três gols em três jogos com a camisa da Canarinho.

"Só agradeço a Deus, é o que eu sei fazer. Estou muito contente, estou muito feliz. O trabalho não acabou, foi somente um pedaço. A gente conseguiu pegar essa vitória. Passamos sufoco aqui no final, mas saímos vitoriosos", disse Endrick, ao SporTV.





O primeiro gol de Endrick pela Seleção aconteceu na vitória sobre a Inglaterra, em amistoso disputado em Wembley, na data Fifa do mês de março. Dias depois, marcou no empate em 3 a 3 com a Espanha, no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid.

"Eu agradeço a Deus, porque Deus sabe tudo o que eu passei, tudo o que eu aguentei para chegar até aqui. Graças a Deus estar jogando pela seleção, onde ninguém pode torcer contra mim (risos), é muito bom. Tenho a torcida, creio que de todos os brasileiros, jogando pela Seleção. É muito importante, muito lindo. Espero que todas as criancinhas que estão aqui estejam felizes com essa vitória", finalizou Endrick.

A seleção brasileira volta a campo na próxima quarta-feira, 12, às 20h (de Brasília), para enfrentar os Estados Unidos no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida. Será o último amistoso antes da estreia do Brasil na Copa América, marcada para o dia 24 de junho, contra a Costa Rica.