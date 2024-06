México e Brasil medem forças no Texas - Rafael Ribeiro/CBF

México e Brasil medem forças no TexasRafael Ribeiro/CBF

Publicado 08/06/2024 23:34 | Atualizado 08/06/2024 23:36

Estados Unidos - Neste sábado, 8, o amistoso entre México e Brasil, no Texas, ficou paralisado por alguns minutos após a torcida mexicana proferir gritos homofóbicos. O telão do estádio informou o que aconteceu, e os jogadores se reuniram no centro do gramado.

A paralisação aconteceu por volta dos 13 minutos. Aos 15 minutos, o árbitro de campo autorizou substituições e, na sequência, o jogo foi retomada.

O amistoso serve de preparação para a Copa América, que começará no dia 20 de junho. A seleção brasileira ainda enfrentará os Estados Unidos, na próxima quarta-feira.