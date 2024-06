Jhon Arias, do Fluminense, marcou na vitória da Colômbia - Tim Nwachukwu / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Publicado 08/06/2024 22:42

Estados Unidos - Jhon Arias, do Fluminense , marcou na vitória da Colômbia sobre os Estados Unidos por 5 a 1, neste sábado, 8, em partida amistosa no FedEx Field, em Maryland (EUA). Borré, do Internacional, e Richard Ríos, do Palmeiras, foram outros jogadores que atuam no futebol brasileiro a marcar. Carrascal e Sinisterra fecharam a conta. Timothy Weah descontou para a seleção norte-americana.

A Colômbia volta a campo no próximo sábado, 15, para enfrentar a Bolívia. Já os Estados Unidos enfrentará o Brasil na próxima quarta-feira, 12. Os dois jogos são amistosos preparatórios para a Copa América.



A seleção colombiana está no Grupo D, ao lado de Brasil, Costa Rica e Paraguai. A seleção norte-americana no Grupo C, com Bolívia, Panamá e Uruguai. O torneio começa no dia 20 de junho e termina em 14 de julho.