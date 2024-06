Sassá aquece antes de jogo do Amazonas FC - João Normando/AMFC

Sassá aquece antes de jogo do Amazonas FCJoão Normando/AMFC

Publicado 08/06/2024 19:30

Amazônia - O atacante Sassá, ex- Botafogo , fez um golaço de bicicleta na vitória do Amazonas sobre o Brusque por 2 a 1 no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, neste sábado, 8, pela nona rodada da Série B do Brasileirão. Abaixo, assista ao lance:

GOL DO AMAZONAS!



QUE GOLAÇO! SASSÁ, COM MUITA CATEGORIA, MANDOU DE BICICLETA PARA O FUNDO DA REDE!



Amazonas 1 x 0 Brusque



9ª rodada do Brasileirão Série B



@CanalGOATBR pic.twitter.com/eE4MGP3bJj — Goleada Info (@goleada_info) June 8, 2024

Cria das categorias de base do Botafogo, Sassá também soma passagens por CSA, Oeste, Náutico, Cruzeiro, Coritiba, Athletic (MG) e Marítimo, de Portugal. Ele está no Amazonas desde 2023.

O jogo

Nove minutos depois do gol, Wellissol deixou tudo igual no marcador, mas Jô apareceu aos 45 minutos do segundo tempo para garantir a vitória da equipe de Manaus. Com o resultado, o Amazonas chegou aos 11 pontos e dorme na 12ª colocação.