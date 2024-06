Laura Garcia-Caro comemorou antes da hora e ficou sem medalha na marcha atlética - Reprodução

Laura Garcia-Caro comemorou antes da hora e ficou sem medalha na marcha atléticaReprodução

Publicado 08/06/2024 15:09

Itália - A espanhola Laura Garcia-Caro ficou fora do pódio dos 20km da marcha atlética feminina no Campeonato Europeu de Atletismo, disputado em Roma, na última sexta-feira (8), por um motivo inusitado. A atleta conquistava o bronze até a reta final da prova, mas comemorou antes da hora e foi ultrapassada nos últimos metros pela ucraniana Lyudmila Olyanovska, que a deixou sem medalha.

Laura já carregava a bandeira da Espanha e abriu um largo sorriso quando se aproximava do fim. No entanto, não escondeu sua frustração ao ser surpreendida por Olyanovska, que lhe tirou o bronze. Aconteceu na prova de 20km feminina da Marcha Atlética no Europeu de Atletismo, em Roma



A espanhola Laura García-Caro comemorando o bronze e com bandeira e tudo o mais, "tirou o pé".



A ucraniana Ludmila Olyanovsk aproveitou e passou a espanhola, deixando ela em 4° pic.twitter.com/r5NNmDq8PH — Surto Olímpico (@SurtoOlimpico) June 7, 2024 Antes da linha de chegada,quando se aproximava do fim. No entanto, não escondeu sua frustração ao ser surpreendida por Olyanovska, que lhe tirou o bronze.

“Na última volta eu estava bastante exausta e tentei correr com o que me restava porque queria tirar o máximo de vantagem possível nos últimos metros. É verdade que faltando 300 e 200 metros eu estava olhando para trás porque sabia que estava relativamente perto, mas aos 100 metros olhei de novo e vi que estava 40 ou 50 metros à frente e já pensei que ela iria não me alcançar. Não vi ela chegando. Pensei que havia conseguido”, explicou Laura.



Do outro lado, Lyudmila Olyanovska valorizou seu esforço para conseguir a conquista para seu país.

“Claro que estava cansada no último quilómetro e nos últimos metros, mas queria muito ganhar esta medalha para o meu país”, afirmou.

Apesar da frustração, Laura Garcia-Caro está classificada para representar a Espanha nas Olimpíadas de Paris.